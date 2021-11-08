В США заявили, что российский хакер Полянин получил $13 млн с помощью программ-вымогателей

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в кибервзломах. Хакер якобы получил порядка $13 млн от жертв своих атак с применением программ-вымогателей. Об этом 8 ноября пишет USA Today.
«Министерство юстиции конфисковало $6,1 млн, связанных с атаками предполагаемого члена REvil, гражданина России Евгения Полянина», — заявил Гарланд 8 ноября.
По словам генпрокурора, Полянин, предположительно, совершил около трех тысяч атак с помощью хакерского ПО.
Минюст также выдвинул обвинения украинцу Ярославу Васинскому. По данным США, хакер совершил около 2,5 тысячи атак с применением программ-вымогателей, пострадавшие заплатили ему $2,3 млн.
Васинскому 22 года, его задержали в Польше при попытке въехать туда с Украины. США потребовали его экстрадиции. Предположительно, он и Полянин входят в хакерскую группировку REvil, которая стоит за июльской атакой на американскую компанию Kaseya. Зараженными оказались 175 тысяч компьютеров, где стояли ее программы.