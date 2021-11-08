FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В США заявили, что российский хакер Полянин получил $13 млн с помощью программ-вымогателей

1
Печать

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в кибервзломах. Хакер якобы получил порядка $13 млн от жертв своих атак с применением программ-вымогателей. Об этом 8 ноября пишет USA Today.

«Министерство юстиции конфисковало $6,1 млн, связанных с атаками предполагаемого члена REvil, гражданина России Евгения Полянина», — заявил Гарланд 8 ноября.

По словам генпрокурора, Полянин, предположительно, совершил около трех тысяч атак с помощью хакерского ПО.

Минюст также выдвинул обвинения украинцу Ярославу Васинскому. По данным США, хакер совершил около 2,5 тысячи атак с применением программ-вымогателей, пострадавшие заплатили ему $2,3 млн.

Васинскому 22 года, его задержали в Польше при попытке въехать туда с Украины. США потребовали его экстрадиции. Предположительно, он и Полянин входят в хакерскую группировку REvil, которая стоит за июльской атакой на американскую компанию Kaseya. Зараженными оказались 175 тысяч компьютеров, где стояли ее программы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266602290
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень нел/овко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний