В США заявили, что российский хакер Полянин получил $13 млн с помощью программ-вымогателей

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что 28-летнему россиянину Евгению Полянину предъявили обвинения в кибервзломах. Хакер якобы получил порядка $13 млн от жертв своих атак с применением программ-вымогателей. Об этом 8 ноября пишет USA Today.



«Министерство юстиции конфисковало $6,1 млн, связанных с атаками предполагаемого члена REvil, гражданина России Евгения Полянина», — заявил Гарланд 8 ноября.



По словам генпрокурора, Полянин, предположительно, совершил около трех тысяч атак с помощью хакерского ПО.