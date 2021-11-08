Бывший епископ-экзорцист, женившийся на авторе «сатанинских эротических романов», занялся искусственным оплодотворением свиней

52-летний Ксавье Новелл, служивший епископом в Испании, ушел из церкви ради любви с автором сатанинских эротических романов. Как пишет 8 ноября NZHerald, теперь Новелл нашел и новую работу.



Пока Новелл не покинул церковь, он даже сам занимался экзорцизмом. Возможно, именно это и привело к знакомству с писательницей Сильвией Кабальол — автором «эротических сатанинских романов». Епископ лишился сана и отказался от обета безбрачия ради жизни с возлюбленной. Некоторые его бывшие коллеги даже сообщали, что, возможно, Новелл сам «одержим демонами».

