FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Бывший епископ-экзорцист, женившийся на авторе «сатанинских эротических романов», занялся искусственным оплодотворением свиней

3
Печать

52-летний Ксавье Новелл, служивший епископом в Испании, ушел из церкви ради любви с автором сатанинских эротических романов. Как пишет 8 ноября NZHerald, теперь Новелл нашел и новую работу.

Пока Новелл не покинул церковь, он даже сам занимался экзорцизмом. Возможно, именно это и привело к знакомству с писательницей Сильвией Кабальол — автором «эротических сатанинских романов». Епископ лишился сана и отказался от обета безбрачия ради жизни с возлюбленной. Некоторые его бывшие коллеги даже сообщали, что, возможно, Новелл сам «одержим демонами».

Теперь же мужчина обнаружил новый путь в жизни, пишут журналисты. Когда-то он учился на агронома, а работу нашел в компании Semen Cardona, которая специализируется на искусственном оплодотворении свиней в Испании и за рубежом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266602290
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно. переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
263307431
Очень ценная информация. Продолжайте наблюдение.
simak
Когда прочитал "с писательницей" отлегло от сердца. Первые предложения не сообщали о поле автора ничего. Мир, да любовь, что тут скажешь. И лучше поздно заняться делом, чем никогда.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний