Актер из фильма «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в харассменте

Актер Владимир Талашко, известный по роли Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики», подал заявление об увольнении из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Преподававшего там артиста обвинили в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.
«Финал истории. Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет», — 8 ноября написала в своем Facebook актриса Виктория Муштей.
По словам девушки, в университете работает группа расследования, которая стремится затянуть процесс и замять проблему. Муштей отметила, что отправила в группу письмо с предложением предоставить контакты пострадавших, однако ей до сих пор никто не ответил.
«Менять систему непросто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой», — написала актриса.
В начале августа сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй девушек, которые обвинили Талашко в харассменте. Преподаватель якобы звал их домой, предлагал выпить и сделать фото без одежды. Одна из пострадавших рассказала, что актер обнимал ее за талию, спускал бретельки и просил облизать губы. Журналистка Ирина Сампан сообщала, что в 2018-м после интервью Талашко пригласил ее к себе и начал приставать. Артистка Анастасия Вергелес говорила, что преподаватель заставлял ее раздеваться перед другими студентами во время репетиции.
Сам Талашко не согласился ни с одним из обвинений и заявил, что никогда не делал ничего подобного. Владимир Талашко — 75-летний народный артист Украины, актер и режиссер.