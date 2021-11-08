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Актер из фильма «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в харассменте

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Актер Владимир Талашко, известный по роли Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики», подал заявление об увольнении из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Преподававшего там артиста обвинили в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.

«Финал истории. Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет», — 8 ноября написала в своем Facebook актриса Виктория Муштей.

По словам девушки, в университете работает группа расследования, которая стремится затянуть процесс и замять проблему. Муштей отметила, что отправила в группу письмо с предложением предоставить контакты пострадавших, однако ей до сих пор никто не ответил.

«Менять систему непросто, но мириться с ней я отказываюсь. Я хочу жить в стране, где подобное не считается нормой», — написала актриса.

В начале августа сценарист Богдан Панкрухин опубликовал в Facebook несколько историй девушек, которые обвинили Талашко в харассменте. Преподаватель якобы звал их домой, предлагал выпить и сделать фото без одежды. Одна из пострадавших рассказала, что актер обнимал ее за талию, спускал бретельки и просил облизать губы. Журналистка Ирина Сампан сообщала, что в 2018-м после интервью Талашко пригласил ее к себе и начал приставать. Артистка Анастасия Вергелес говорила, что преподаватель заставлял ее раздеваться перед другими студентами во время репетиции.

Сам Талашко не согласился ни с одним из обвинений и заявил, что никогда не делал ничего подобного. Владимир Талашко — 75-летний народный артист Украины, актер и режиссер.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините рад.и Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
RemyMartin
Лютый дед, если правда конечно.
261896911
Если видео домогательств в соцсетях нет - нещитово
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