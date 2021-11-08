Актер из фильма «В бой идут одни старики» уволился из университета после обвинений в харассменте

Актер Владимир Талашко, известный по роли Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики», подал заявление об увольнении из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Преподававшего там артиста обвинили в домогательствах к студенткам и абитуриенткам.



«Финал истории. Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет», — 8 ноября написала в своем Facebook актриса Виктория Муштей.

По словам девушки, в университете работает группа расследования, которая стремится затянуть процесс и замять проблему. Муштей отметила, что отправила в группу письмо с предложением предоставить контакты пострадавших, однако ей до сих пор никто не ответил.

