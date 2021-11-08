FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
71.40р82.54р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Белоруссии заявили о стрельбе на границе с Польшей, где находятся беженцы

11
Печать

Вблизи границы Белоруссии и Польши со стороны последней услышали звуки, напоминающие стрельбу. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на официального представителя госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал собеседник агентства 8 ноября.

В понедельник караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе. Как заявляли в госпогранкомитете Белоруссии, перед заграждениями находятся около двух тысяч человек, в том числе значительное количество женщин и детей.

Между тем Минобороны Польши опубликовало в Twitter видеозаписи с границы, сделанные «на земле» и с вертолета. На них видно, что мигранты сломали часть ограждения, один из них пытается прорваться через проволоку, перерубив ее лопатой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

ahma
Надеюсь, эти Али Бабы Коленькy блондинистого оприходуют. Чтобы папка знал, кого в стpaну завозить.
iAm2Cool
Меньше часа назад польский сейм принял закон о беженцах, который предусматривает их немедленную депортацию из страны и не дает возможности даже заявить о требовании убежища, как это было раньше. В ЕС конечно поляков пожурят для вида :) но арапчатам пора навострить лыжи в другом направлении, вот Смоленск тоже неплох и колючки на границах РФ и Белоруссии нет.
Василий Алибабаевиччч
А что за страна такая «в Белоруссии»? А ещё новости такие люди пишут
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний