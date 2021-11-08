В Белоруссии заявили о стрельбе на границе с Польшей, где находятся беженцы

Вблизи границы Белоруссии и Польши со стороны последней услышали звуки, напоминающие стрельбу. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на официального представителя госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.
«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал собеседник агентства 8 ноября.
В понедельник караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе. Как заявляли в госпогранкомитете Белоруссии, перед заграждениями находятся около двух тысяч человек, в том числе значительное количество женщин и детей.
Между тем Минобороны Польши опубликовало в Twitter видеозаписи с границы, сделанные «на земле» и с вертолета. На них видно, что мигранты сломали часть ограждения, один из них пытается прорваться через проволоку, перерубив ее лопатой.