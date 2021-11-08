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Воронежская область первой из российских регионов ввела масочный режим для школьников. Родители выступили против

Масочный режим впервые ввели в школах российского региона

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После двухнедельных каникул в Воронежской области ввели масочный режим для учеников и учителей. По мнению властей, мера должна способствовать адаптации при выходе на очное обучение.

Как рассказали в департаменте образования региона 8 ноября, во время урока, как и раньше, маска для школьника необязательна. Ученикам рекомендовано надевать СИЗ на перемене, когда они выходят из класса.

«Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит краткосрочный, временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение», — уточнили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

Родители в социальных сетях раскритиковали масочный режим для учеников, заявив, что не хотят, чтобы дети «задыхались в школе» из-за новых правил. «Мои пойдут без масок. Пусть только попробуют заставить надеть маски — получат жалобу в департамент, прокуратуру и прочие инстанции. Это всего лишь распоряжение, в котором даётся рекомендация», — цитируют «Вести Воронеж» местную жительницу Елену.

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Комментарии (5)

Денеб
Готовятся к бомбёжке Воронежа...
SU LUX INN
правильно Сделали! а то Надоело уже смотреть на то, как Отдельные дети до сих пор разгуливают без масок и посмеиваются над Нами!
пазузу
может проще дистанционку чем изображать борьбу
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