Воронежская область первой из российских регионов ввела масочный режим для школьников. Родители выступили против

После двухнедельных каникул в Воронежской области ввели масочный режим для учеников и учителей. По мнению властей, мера должна способствовать адаптации при выходе на очное обучение.



Как рассказали в департаменте образования региона 8 ноября, во время урока, как и раньше, маска для школьника необязательна. Ученикам рекомендовано надевать СИЗ на перемене, когда они выходят из класса.



«Введение использования масок для обучающихся и сотрудников образовательных организаций носит краткосрочный, временный характер — на период адаптации обучающихся после окончания каникул и их массового выхода в очное обучение», — уточнили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

