У «Старой Деревни» в Петербурге столкнулись маршрутка и троллейбус. ДТП спровоцировало пробку

На Торфяной дороге вблизи станции метро «Старая Деревня» в Петербурге вечером 8 ноября столкнулись маршрутка и троллейбус. ДТП спровоцировало серьезную пробку.
Судя по фотографии, опубликованной очевидцем происшествия в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», одним из участников аварии стал троллейбус № 23.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», при повороте маршрутка задела правым углом середину электрического транспорта.
«По предварительной информации, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. На место вызваны скорая и ГИБДД», — сообщила представитель предприятия.
В «Горэлеткротрансе» добавили, что троллейбус № 23 следует до улицы Оптиков, № 25 — до Комендантской площади, № 40 — до улицы Генерала Хрулева.
По данным «Яндекс.Карт», на Липовой аллее и Торфяной дороге сформировался затор длиной 1,5 километра.