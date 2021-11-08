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У «Старой Деревни» в Петербурге столкнулись маршрутка и троллейбус. ДТП спровоцировало пробку

Вблизи метро «Старая Деревня» в Петербурге произошла авария с участием троллейбуса

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На Торфяной дороге вблизи станции метро «Старая Деревня» в Петербурге вечером 8 ноября столкнулись маршрутка и троллейбус. ДТП спровоцировало серьезную пробку.

Судя по фотографии, опубликованной очевидцем происшествия в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», одним из участников аварии стал троллейбус № 23.

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Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», при повороте маршрутка задела правым углом середину электрического транспорта.

«По предварительной информации, среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. На место вызваны скорая и ГИБДД», — сообщила представитель предприятия.

В «Горэлеткротрансе» добавили, что троллейбус № 23 следует до улицы Оптиков, № 25 — до Комендантской площади, № 40 — до улицы Генерала Хрулева.

По данным «Яндекс.Карт», на Липовой аллее и Торфяной дороге сформировался затор длиной 1,5 километра.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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