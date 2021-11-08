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После нескольких дождливых дней дороги Петербурга обрабатывают от возможной гололедицы

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В ближайшие часы столбики термометров в Петербурге могут показать значение ниже нуля. Небольшие заморозки после нескольких дождливых дней способны привести к гололедице на дорогах.

Как сообщили в комитете по благоустройству 8 ноября, для безопасности жителей города ведомство дало дорожным предприятиям задание — обработать проезжую часть и тротуары материалами, которые позволят предотвратить образование ледяного слоя.

Этим вечером с помощью техники дополнительное внимание также уделят поверхностям мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков. На 126 участках будут дежурить 128 машин.

Отметим, в понедельник улицы Петербурга убирают 577 единиц техники и 1 140 специалистов. В садах, парках и скверах работают еще 258 машин и 849 человек.

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Комментарии (2)

James Cook
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