После нескольких дождливых дней дороги Петербурга обрабатывают от возможной гололедицы

В ближайшие часы столбики термометров в Петербурге могут показать значение ниже нуля. Небольшие заморозки после нескольких дождливых дней способны привести к гололедице на дорогах.
Как сообщили в комитете по благоустройству 8 ноября, для безопасности жителей города ведомство дало дорожным предприятиям задание — обработать проезжую часть и тротуары материалами, которые позволят предотвратить образование ледяного слоя.
Этим вечером с помощью техники дополнительное внимание также уделят поверхностям мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков. На 126 участках будут дежурить 128 машин.
Отметим, в понедельник улицы Петербурга убирают 577 единиц техники и 1 140 специалистов. В садах, парках и скверах работают еще 258 машин и 849 человек.