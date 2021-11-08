После нескольких дождливых дней дороги Петербурга обрабатывают от возможной гололедицы

В ближайшие часы столбики термометров в Петербурге могут показать значение ниже нуля. Небольшие заморозки после нескольких дождливых дней способны привести к гололедице на дорогах.



Как сообщили в комитете по благоустройству 8 ноября, для безопасности жителей города ведомство дало дорожным предприятиям задание — обработать проезжую часть и тротуары материалами, которые позволят предотвратить образование ледяного слоя.



Этим вечером с помощью техники дополнительное внимание также уделят поверхностям мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков. На 126 участках будут дежурить 128 машин.

