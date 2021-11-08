В Петербурге осудили посредника, просившего крупную взятку от имени должностного лица РЖД

Суд установил, что в июле прошлого года начальник Октябрьского центра организации закупок предложил знакомому помочь в схеме со взяткой. Он рассказал ему о деталях предстоящего аукциона и о данных организации, наиболее подходящей для выигрыша. На кону стоял контракт на техобслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений Петрозаводского территориального участка Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению.

Калининский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, послужившему посредником в крупном взяточничестве. Инициатором был управленец структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО РЖД, сообщает 8 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Посредник встретился с гендиректором избранной фирмы и огласил условия гарантированной победы в аукционе: взятка около 1 млн 700 тысяч рублей. Управленцу предложение не понравилось, и он обратился в ФСБ.



Дело в отношении должностного лица ОАО РЖД рассматривает Колпинский райсуд. Посредника признали виновным и назначили ему штраф в 500 тысяч рублей — в доход государства.

