В филармонии представят музыкальный спектакль о Марии Каллас

10 ноября на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии состоится премьера музыкального спектакля «Мария Каллас. Триумф и трагедия» о судьбе одной из культовых оперных певиц XX столетия.
В главных ролях солистка Мариинского театра Елена Стихина (сопрано) и актер Театра Эстрады им. А. Райкина Сергей Сафронов. Всего же в спектакле четыре героя: музыкальный оркестр, в составе которого более 50 человек, актриса и оперная певица София, драматический артист, становящийся проводником в эту историю и сама великая певица, предстающая на фото- и в видеодокументах. Постановка основана на реальных событиях и воспоминаниях тех, для кого Мария Каллас даже после смерти осталась живой и волнующей певицей, женщиной, личностью.
В остросюжетной фантазии, сотворенной режиссером Ниной Чусовой, прозвучат знаменитые арии из опер «Аида», «Тоска», «Манон Леско», «Медея», «Травиата», «Мадам Баттерфляй», в свое время исполняемые Марией Каллас.
Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. Дирижер — Ярослав Забояркин.
Начало в 20:00.
16+
Наталия Эфендиева