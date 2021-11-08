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В филармонии представят музыкальный спектакль о Марии Каллас

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10 ноября на сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии состоится премьера музыкального спектакля «Мария Каллас. Триумф и трагедия» о судьбе одной из культовых оперных певиц XX столетия.

Елена Стихина
Елена СтихинаФото: предоставлено театром
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В главных ролях солистка Мариинского театра Елена Стихина (сопрано) и актер Театра Эстрады им. А. Райкина Сергей Сафронов. Всего же в спектакле четыре героя: музыкальный оркестр, в составе которого более 50 человек, актриса и оперная певица София, драматический артист, становящийся проводником в эту историю и сама великая певица, предстающая на фото- и в видеодокументах. Постановка основана на реальных событиях и воспоминаниях тех, для кого Мария Каллас даже после смерти осталась живой и волнующей певицей, женщиной, личностью.

В остросюжетной фантазии, сотворенной режиссером Ниной Чусовой, прозвучат знаменитые арии из опер «Аида», «Тоска», «Манон Леско», «Медея», «Травиата», «Мадам Баттерфляй», в свое время исполняемые Марией Каллас.

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечит Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии. Дирижер — Ярослав Забояркин.

Начало в 20:00.

16+

Наталия Эфендиева

Елена Стихина
Елена СтихинаФото: предоставлено театром

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