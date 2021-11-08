«Бритфест» покажет фирменный британский абсурд и фильм по сценарию автора «Хранителей»

С 10 по 17 ноября в «Авроре» будет проходить «Бритфест» — один из главных национальных фестивалей сезона. Как обычно, покажут лучшее британское кино последнего года.

Начнут с «Дорогуши» (18+) — симпатичной и добротной драмы взросления: главная героиня, прежде чем навсегда покинуть родительский дом и начать взрослую жизнь, отправляется с семьей на отдых к морю, где ее ждут первая любовь и первые потрясения.

В четверг, 11 ноября, можно будет увидеть «Человека в шляпе» (18+) — весьма необычную и очень находчивую абсурдистскую ленту про путешествие чудака-британца по Франции. Главную роль сыграл мастер эпизода, ирландец Киран Хайндс — он такой полноразмерный бенефис давно уже заслужил.

На следующий день в программе ожидается настоящий хит — «Шоу» (18+), мрачное готическое действо, снятое по сценарию автора «Хранителей» Алана Мура.

С ним по части хитовости поспорит «Герцог» (18+) с суперзвездами Джимом Бродбентом и Хелен Миррен в главных ролях. Сюжет криминальной комедии, которую можно увидеть 13 ноября, основан на реальной истории — в начале 60-х лондонский пенсионер похитил из Национальной галереи полотно Гойи. Не просто так, а с целью выкупа — вернуть его он был готов в обмен на изменение государственной политики по отношению к старикам.

Полное расписание уточняйте на сайте кинотеатра. Ну и не будет лишним напомнить, что для посещения кино теперь нужно предъявить QR-код о пройденной вакцинации.



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Иван Чувиляев

