Количество случаев коронавируса по всему миру превысило четверть миллиарда

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 250 005 427 человек. Об этом свидетельствуют днем 8 ноября данные американского Университета Джонса Хопкинса.



На первом месте по этому показателю продолжают оставаться США (почти 46,5 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн). Напомним, в России, по последним данным, за весь период пандемии выявили 8 834 495 случаев коронавируса.



Университет Хопкинса отслеживает и смерти по всему миру: на данный момент, по подсчетам ученых, скончались от COVID-19 5 052 148 человек. Свежую статистику по коронавирусу читайте на «Фонтанке»: заболеваемость и смертность продолжают расти.

