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Количество случаев коронавируса по всему миру превысило четверть миллиарда

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Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в мире достигло 250 005 427 человек. Об этом свидетельствуют днем 8 ноября данные американского Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по этому показателю продолжают оставаться США (почти 46,5 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн). Напомним, в России, по последним данным, за весь период пандемии выявили 8 834 495 случаев коронавируса.

Университет Хопкинса отслеживает и смерти по всему миру: на данный момент, по подсчетам ученых, скончались от COVID-19 5 052 148 человек. Свежую статистику по коронавирусу читайте на «Фонтанке»: заболеваемость и смертность продолжают расти.

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Комментарии (6)

NAFTALIN 2000-2036
Очень вырос в целом мире. Гриппа вирус — три-четыре! — Ширится, растёт заболевание. Если хилый — сразу в гроб!
shutnik78
какой ужОс!!! а сколько инфарктов, инсультов, рака, туберкулёза, ВИЧ, сахарного диабета?
olla
обалдеть, аж 250 миллионов кашляющих за 2 года фейкодемии насчитали))
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