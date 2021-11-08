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Красногвардейский район очистили от свалок. На семь адресов пожаловалась прокуратура

В Красногвардейском районе Петербурга ликвидировали несанкционированные свалки

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В Красногвардейском районе Петербурга убрали семь незаконных свалок. Они не устроили природоохранную прокуратуру, которая направила иски к местной администрации.

Как сообщает 8 ноября пресс-служба городской прокуратуры, иски удовлетворили полностью по всем адресам. Свалки находились около дома 6 на улице Шатерной, напротив дома 70 и между домами 63 и 67 на Индустриальном проспекте, около дома 9Б на Ириновском проспекте, у дома 60А на Объездном шоссе, в районе реки Охта неподалеку от Капсюльного шоссе и вблизи Шафировского проспекта при заезде на КАД в сторону проспекта Косыгина.

«Указанные несанкционированные свалки ликвидированы, земельные участки очищены от отходов производства и потребления. Работа по защите прав граждан на благоприятную окружающую среду продолжается», – рассказали в ведомстве.

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