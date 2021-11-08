Красногвардейский район очистили от свалок. На семь адресов пожаловалась прокуратура

В Красногвардейском районе Петербурга убрали семь незаконных свалок. Они не устроили природоохранную прокуратуру, которая направила иски к местной администрации.



Как сообщает 8 ноября пресс-служба городской прокуратуры, иски удовлетворили полностью по всем адресам. Свалки находились около дома 6 на улице Шатерной, напротив дома 70 и между домами 63 и 67 на Индустриальном проспекте, около дома 9Б на Ириновском проспекте, у дома 60А на Объездном шоссе, в районе реки Охта неподалеку от Капсюльного шоссе и вблизи Шафировского проспекта при заезде на КАД в сторону проспекта Косыгина.

