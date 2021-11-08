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Пока в Петербурге холодает, Ленобласть начинает замерзать

Синоптики обещают заморозки в Ленобласти уже этой ночью

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Первые серьезные заморозки ожидают Ленинградскую область этой ночью.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 ноября, в ночь на 9 ноября в 47-м регионе ожидается понижение температуры воздуха. Местами термометры будут показывать –8 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть максимально осторожными.

В среду, 10 ноября, в области местами пройдет снег. Понижение температуры воздуха ночью до –7 градусов. Все это будет сопровождаться сильным ветром, местами до 15–17 метров в секунду.

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Комментарии (1)

Pavelkalinin
Давайте напишем стихотворение? Я начну.

Пока в Санкт-Петербурге холодает,
Ленобласть начинает замерзать...
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