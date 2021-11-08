Пока в Петербурге холодает, Ленобласть начинает замерзать

Первые серьезные заморозки ожидают Ленинградскую область этой ночью.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 8 ноября, в ночь на 9 ноября в 47-м регионе ожидается понижение температуры воздуха. Местами термометры будут показывать –8 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть максимально осторожными.



В среду, 10 ноября, в области местами пройдет снег. Понижение температуры воздуха ночью до –7 градусов. Все это будет сопровождаться сильным ветром, местами до 15–17 метров в секунду.