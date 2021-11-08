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Петербурженка трижды «минировала» полицию Приморского района. Теперь дамой займутся психиатры

Жительницу Петербурга, неоднократно «минировавшую» отделы полиции, отправят на принудительное лечение

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Приморский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении Жанны Некрасовой, которая обвинялась в трех эпизодах заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Об этом 8 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Первый раз петербурженка замыслила подлость 29 января. Из своей квартиры она отправила sms в службу «112», в котором сообщила о бомбе в УМВД по Приморскому району. В здании по итогам осмотра ничего не нашли.

5 февраля Некрасова стояла на остановке у дома 16 по Туристской улице вместе с дочкой. Ребенка она убедила отправить сообщение о готовящемся взрыве в 25-м отделе полиции по Приморскому району. Девочка не посмела ослушаться.

25 февраля женщина снова написала в службу «112», на сей раз «заминировав» 86-й отдел полиции.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, постановление оглашалось в полном объеме. Суд применил к Некрасовой принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психбольнице.

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