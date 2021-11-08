FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Защитник «Зенита» Данил Круговой впервые вызван в сборную России

0
Печать

Состав сборной России по футболу на решающие матчи квалификации чемпионата мира — 2022 пополнился еще одним футболистом «Зенита». Как сообщили 8 ноября на официальном сайте РФС, к национальной команде присоединится Данил Круговой.

Для него этот вызов в сборную — первый в карьере. Круговой станет шестым зенитовцем в национальной команде, которая будет готовиться к ноябрьским отборочным матчам ЧМ-2022. Ранее в команду были вызваны Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Андрей Мостовой.

В течение двух недель команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватией (14 ноября, Сплит, 17:00). Сейчас сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстает на два балла.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний