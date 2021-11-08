Петербуржцам покажут Дом ученых с точки зрения его хозяина

Кинознатоки помнят, что Владимирский дворец (сейчас это Дом ученых) играл роль клуба молчальников «Диоген» в «Шерлоке Холмсе». Но с 13 ноября ДК Лурье будет знакомить с таким Владимирским дворцом, каким его видел великий князь Владимир Александрович. 12+

Дворец чаще называют не дворцом, а домом — Домом ученых. Оно и понятно: в роли дворца здание пребывало полвека, в нынешней своей ипостаси — вдвое больше. Владимиру Александровичу, младшему брату Александра III, было чуть за 20, когда ему построили эту резиденцию. Так повелось со времен Николая I: 20-летние потомки получали дворцы. Свободного пространства на Дворцовой набережной уже не было — решено было строить на месте особняка, который когда-то принадлежал сподвижнику Петра I Мусину-Пушкину, а потом сменил нескольких обитателей. Проект поручили Александру Резанову, он причастен к возведению храма Христа Спасителя.

Как характеризуют Владимирский дворец справочники: фасад — в стиле неоренессанса, интерьеры тоже «нео» — необарокко, неорококо, неоготика, а также в стиле русском и «мавританском». Каким видел это все великий князь, президент Императорской академии художеств, расскажет Анна Маркович. Она любит неизбитые туристические маршруты, а если выбрала вполне себе «туристический» дворец, то покажет его необычно. «Кроме первых подогреваемых полов поговорим, разумеется, и про первый костюмированный бал, про тиару, которую носит английская королева, и про самые знаменитые благотворительные ярмарки», — обещают организаторы.



Встречаемся 13 ноября или в другой день — расписание на сайте ДК Лурье. Не забудьте QR-код. Начало в 13:00.



Александра Шеромова

