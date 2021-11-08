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Петербурженки отсудили деньги у комбината питания за диарею их детей-первоклашек

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Московский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Дианы Мазмановой, Арины Варава, Лии Богдановой, Ирины Кононовой, Ирины Молодцовой, Анны Полевой к АО «Комбинат социального питания «ЮНОСТЬ» о возмещении вреда здоровью. Два года назад их дети получили кишечную инфекцию после плотного обеда в школе № 508. Подробности 8 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«ЮНОСТЬ» обеспечивала питанием ГБОУ СОШ № 508 Московского района в 2019–2020 учебном году. В конце сентября 2019 года было зарегистрировано 20 случаев заболевания кишечной инфекцией среди учащихся школы. Были и те, кто перетерпел недуг дома, без обращения к врачу. В комбинат с проверкой приходили прокуратура и Роспотребнадзор, были выявлены нарушения на пищеблоке школы и КСП «ЮНОСТЬ».

Родители школьников потребовали возместить вред, причиненный здоровью. Представитель ответчика исковые требования не признал. Судебная экспертиза показала прямую связь между диареей у детей и действиями ответчика.

Суд взыскал с АО «Комбинат социального питания «ЮНОСТЬ» в пользу Кононовой 90 000 рублей, в пользу остальных истцов по 100 000 рублей. В пользу Богдановой также взыскан материальный ущерб в 25 000 рублей.

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