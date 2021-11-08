Петербурженки отсудили деньги у комбината питания за диарею их детей-первоклашек

Московский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Дианы Мазмановой, Арины Варава, Лии Богдановой, Ирины Кононовой, Ирины Молодцовой, Анны Полевой к АО «Комбинат социального питания «ЮНОСТЬ» о возмещении вреда здоровью. Два года назад их дети получили кишечную инфекцию после плотного обеда в школе
«ЮНОСТЬ» обеспечивала питанием ГБОУ СОШ
Родители школьников потребовали возместить вред, причиненный здоровью. Представитель ответчика исковые требования не признал. Судебная экспертиза показала прямую связь между диареей у детей и действиями ответчика.
Суд взыскал с АО «Комбинат социального питания «ЮНОСТЬ» в пользу Кононовой 90 000 рублей, в пользу остальных истцов по 100 000 рублей. В пользу Богдановой также взыскан материальный ущерб в 25 000 рублей.