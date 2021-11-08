Петербурженки отсудили деньги у комбината питания за диарею их детей-первоклашек

Московский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Дианы Мазмановой, Арины Варава, Лии Богдановой, Ирины Кононовой, Ирины Молодцовой, Анны Полевой к АО «Комбинат социального питания «ЮНОСТЬ» о возмещении вреда здоровью. Два года назад их дети получили кишечную инфекцию после плотного обеда в школе № 508 . Подробности 8 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



«ЮНОСТЬ» обеспечивала питанием ГБОУ СОШ № 508 Московского района в 2019–2020 учебном году. В конце сентября 2019 года было зарегистрировано 20 случаев заболевания кишечной инфекцией среди учащихся школы. Были и те, кто перетерпел недуг дома, без обращения к врачу. В комбинат с проверкой приходили прокуратура и Роспотребнадзор, были выявлены нарушения на пищеблоке школы и КСП «ЮНОСТЬ».