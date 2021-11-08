На оператора не учился, но смог. Медвежонок развернул камеру так, чтобы сделать лучшие кадры с собой

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике сделала уникальное видео. Молодой медведь заметил камеру и сдвинул её, сменив ракурс. А после очень ловко полез на дерево, скидывая сверху ветки. В это время медведица стояла на двух лапах и тёрлась о ствол. Благодаря «операторской работе» всё этот попало в кадр.
Медведи хорошо лазят по деревьям, особенно молодые, к старости они это делают неохотно, рассказывают в заповеднике 8 ноября. Они же больше других животных интересуются фотоловушками: нюхают их, трогают, срывают с места, пробуют на зуб, разбирают. Смешные фото и видео с носами, зубами и «любопытными мордами» регулярно пополняют архив заповедника. Иногда после таких «исследований» оборудование выходит из строя.
В заповеднике живут около 250 особей бурого медведя. Их регулярно регистрируют фотоловушки и видят сотрудники. В мае — июне они пасутся в полосе периодического затопления водохранилища, где рано появляется сочная трава, а к середине лета поднимаются в гольцы.