FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

На оператора не учился, но смог. Медвежонок развернул камеру так, чтобы сделать лучшие кадры с собой

В Саяно-Шушенском заповеднике медведь проявил ловкость перед камерой

1
Печать
Скриншот из видео в YouTube-канале Саяно-Шушенского заповедника
Скриншот из видео в YouTube-канале Саяно-Шушенского заповедника
ПоделитьсяПоделиться

Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике сделала уникальное видео. Молодой медведь заметил камеру и сдвинул её, сменив ракурс. А после очень ловко полез на дерево, скидывая сверху ветки. В это время медведица стояла на двух лапах и тёрлась о ствол. Благодаря «операторской работе» всё этот попало в кадр.

Медведи хорошо лазят по деревьям, особенно молодые, к старости они это делают неохотно, рассказывают в заповеднике 8 ноября. Они же больше других животных интересуются фотоловушками: нюхают их, трогают, срывают с места, пробуют на зуб, разбирают. Смешные фото и видео с носами, зубами и «любопытными мордами» регулярно пополняют архив заповедника. Иногда после таких «исследований» оборудование выходит из строя.

В заповеднике живут около 250 особей бурого медведя. Их регулярно регистрируют фотоловушки и видят сотрудники. В мае — июне они пасутся в полосе периодического затопления водохранилища, где рано появляется сочная трава, а к середине лета поднимаются в гольцы.

Скриншот из видео в YouTube-канале Саяно-Шушенского заповедника
Скриншот из видео в YouTube-канале Саяно-Шушенского заповедника

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Serg_I
скоро медведи будут сами про себя кино снимать, и в ютуб выкладывать!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний