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Хотел миллион, а получил условный срок. Специалиста петербургского Росреестра осудили за покушение на взятку

Специалиста-эксперта петербургского Росреестра осудили за попытку получить крупную взятку. Он получил условный срок, как и два его посредника, сообщает 8 ноября объединенная пресс-служба городских судов.

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Артем Абрамян хотел получить около миллиона рублей — за регистрацию права собственности на 28 участков в садоводстве «Заозерное» в Пушкинском районе. В апреле 2019-го получать взятку отправились посредники — Юрий Усачев и Ольга Бохан. Им передали 945 тысяч рублей в машине председателя садоводства у дома 10–12 по улице Красного Текстильщика. Правда, до этого взяткодатель предупредил о мероприятии полицию, поэтому сразу после получения средств нарушителей задержали.

Фигуранты признали вину и раскаялись. Абрамян получил 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, также ему запрещено занимать государственные должности в течение 7 лет. Усачев и Бохан «удостоились» 2,5 года и 3 лет условно с испытательным сроком 2 года.

В мае 2019-го Абрамяна отправили под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

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