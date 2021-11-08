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В Красноярском крае бесправник отправил в реанимацию начальника отдела ГИБДД

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Житель Красноярского края сел за руль «Жигулей» без прав и сбил начальника Енисейского отдела ГИБДД на трассе. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Об этом 8 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

«На автодороге Красноярск — Енисейск водитель 1992 года рождения, не имея права управления, на автомобиле ВАЗ-2105 не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, с последующим наездом на действующего сотрудника ОГИБДД МО МВД России "Енисейский"», — рассказали в ведомстве, назвав имя пострадавшего — Николай Хлескин.

Полицейский проводил осмотр места ДТП на трассе, когда в него въехали «Жигули». После автомобиль врезался в КАМАЗ и съехал в кювет. Водитель и пассажиры легковой машины получили травмы, но отправлены на амбулаторное лечение. Установлено, что водитель был трезв. Начата доследственная проверка.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
И что делал начальник гибдд на трассе?
houspi
"наезд на действующего инспектора ГИБДД". Хорошая фигура речи.
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