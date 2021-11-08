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Ваш хлеб болен картофельной болезнью. В Петербург не пустили 41 тонну муки из Европы

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Северо-Западный Россельхознадзор запретил ввоз трех партий пшеничной муки, одна из которых оказалась заражена картофельной болезнью хлеба. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба управления.

Общий вес продукции составил 41,2 тонны. 20 тонн следовали из Финляндии в Московскую область, 21,2 — из Италии и Суоми для петербургских компаний. У двух партий отсутствовала информация о физико-химических показателях, в том числе зараженности пищевой продукции возбудителями «картофельной болезни хлеба». В итоге лабораторные исследования показали, что мука из Италии заражена.

«Таким образом, выявлено недостоверное декларирование соответствия продукции требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», что влечет за собой прекращение действия данных деклараций о соответствии. Ввоз 41,2 тонн муки на территорию Российской Федерации запрещён», — пояснили в Россельхознадзоре.

Картофельная болезнь – это одно из самых часто встречающихся заболеваний хлеба и хлебобулочных изделий. Вызывающий ее почвенный микроорганизм – спорообразующая картофельная палочка, широко распространена в природе. В процессе помола, при несоблюдении технологии приготовления продукта, она поражает муку, затем попадает в тесто, хлеб и, в худшем случае, в организм человека. Картофельная палочка не является патогенной для человека, но употреблять такой хлеб в пищу нельзя уже после первых признаков порчи (характерный неприятный запах). Также зараженный хлеб нельзя отдавать ни животным, ни использовать в переработку (например, делать из него сухари). Такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств.

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