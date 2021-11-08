Рабочего задержали на юге Петербурга за сексуальное насилие над 10-летним ребенком

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 ноября, накануне около часа ночи в полицию пришла 31-летняя жительница улицы Коммунаров в Красном Селе. По предварительной информации, она сообщила, что сутками ранее в гости к ней пришел 39-летний мужчина, рабочий крупного предприятия. После этого ребенок заявительницы рассказал матери о том, что гость приставал и трогал его.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после заявления жителя Красносельского района на товарища, который пришел в гости.

Сотрудники полиции около девяти вечера неподалеку от дома, где всё произошло, задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Где он и остался ждать суда об избрании меры пресечения.



Одновременно с этим уголовный розыск начал заниматься проверкой заявления другой жительницы Красносельского района, которой 15-летняя дочь, пришедшая от подруги, рассказала, что к ней приставал отчим девушки.



СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

