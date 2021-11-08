Петербуржец подстрелил человека из «Макарыча» и не признается, куда дел пистолет

Полиция Красносельского района разбирается в обстоятельствах стрельбы в Сергиево. Там огнестрельное ранение получил 33-летний мужчина. Оперативники установили стрелка, но пистолет пока не нашли.



Как стало известно «Фонтанке» 8 ноября, в ночь на воскресенье в полицию позвонил 33-летний житель поселка Вознесенье и рассказал, что его ранили. С места его доставили в больницу машиной скорой помощи. Врачи диагностировали сквозное ранение кишечника и тяжёлое опьянение.



Стрелка задержали на улице Тамбасова. Было установлено, что в ночь на воскресенье в подвале частного дома на улице Минина он по неосторожности выстрелил из «Макарыча» в потерпевшего. Оружие полиция не изъяла, так как задержанный не признаётся, куда его дел.

