Коронавирус отказывается от своего любимого симптома

Симптомы COVID-19 изменились. Они всё больше напоминают ОРВИ и грипп. Обоняние теперь пропадает редко. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.
«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В
Даже после выздоровления вирус может продолжить размножаться в кишечнике. У некоторых пациентов его выявляют в кишечнике через несколько месяцев после болезни.