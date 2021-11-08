Коронавирус отказывается от своего любимого симптома

Симптомы COVID-19 изменились. Они всё больше напоминают ОРВИ и грипп. Обоняние теперь пропадает редко. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.



«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30–50 % случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — цитирует Пшеничную РИА Новости 8 ноября.

