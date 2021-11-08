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Коронавирус отказывается от своего любимого симптома

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Симптомы COVID-19 изменились. Они всё больше напоминают ОРВИ и грипп. Обоняние теперь пропадает редко. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

«Симптомы все больше начали напоминать ОРВИ или грипп — подавляющее большинство пациентов отмечают насморк, боли в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. В 30–50 % случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ», — цитирует Пшеничную РИА Новости 8 ноября.

Даже после выздоровления вирус может продолжить размножаться в кишечнике. У некоторых пациентов его выявляют в кишечнике через несколько месяцев после болезни.

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Комментарии (11)

NAFTALIN 2000-2036
теперь мазки будут брать совсем по другому и в другом месте. и фотография каждого индивидуального места будет на пцр-тесте, чтобы не менялись кодами. вахтеры будут сверять
VKuser199962806
Теперь под ковид будут подгонять даже воспаление коленной чашечки. Очень удобно и прибыльно.
vader
Если у заболевания вся симптоматика гриппа, течение болезни как у гриппа, и даже ПЦР-тесты были изначально настроены на вирусы гриппа (смотри документацию FDA по настройке), то, возможно, это и есть грипп?..
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