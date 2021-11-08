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Умерли бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко и вице-президент РЖД Вадим Морозов

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Скончался первый министр энергетики России в 2008–2012 годах Сергей Шматко. Об этом 8 ноября сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко. <…> Он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни — невосполнимая утрата для отечественной энергетики», — цитирует сайт Минэнерго слова Шульгинова в понедельник.

Фото: скриншот YouTube RT
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Минувшим летом президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.

Сегодня же стало известно о смерти другого высокопоставленного чиновника — бывшего министра путей сообщения, первого вице-президента РЖД Вадима Морозова.

«Правление открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» (2005–2015 гг.), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004 гг.), доктор технических наук», — сказано в сообщении корпоративного издания РЖД газеты «Гудок».

Вадим Морозов в центре
Вадим Морозов в центреФото: kremlin.ru
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Издание напоминает, что Вадим Морозов окончил в 1977 году Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, «прошел достойный трудовой путь: от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения (2003–2004 гг.), первого вице-президента ОАО «РЖД» (2005–2015 гг.)».

О причинах кончины бывших членов кабинета министров не сообщается.

Фото: скриншот YouTube RT
Вадим Морозов в центре
Вадим Морозов в центреФото: kremlin.ru

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Комментарии (3)

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Раз не пишут про прививку, то читай, да, господа были привиты
либералЪ76
Шматко от короны, неделю назад заразился.
Тут вопрос такой - были ли привиты эти господа! Полагаю что скорее всего - да!
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