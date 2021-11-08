Умерли бывший министр энергетики РФ Сергей Шматко и вице-президент РЖД Вадим Морозов

Скончался первый министр энергетики России в 2008–2012 годах Сергей Шматко. Об этом 8 ноября сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России
Минувшим летом президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.
Сегодня же стало известно о смерти другого высокопоставленного чиновника — бывшего министра путей сообщения, первого вице-президента РЖД Вадима Морозова.
«Правление открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Центральный комитет Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта с глубоким прискорбием извещают, что 7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» (2005–2015 гг.), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004 гг.), доктор технических наук», — сказано в сообщении корпоративного издания РЖД газеты «Гудок».
Издание напоминает, что Вадим Морозов окончил в 1977 году Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, «прошел достойный трудовой путь: от дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги до министра путей сообщения (2003–2004 гг.), первого вице-президента ОАО «РЖД» (2005–2015 гг.)».
О причинах кончины бывших членов кабинета министров не сообщается.