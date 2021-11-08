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Пассажир самолёта в Шереметьево разбил иллюминатор и порезал руку

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На борту самолёта Стокгольм — Москва воскресным вечером задержали дебошира.

«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», — цитирует 8 ноября ТАСС Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным агентства «Москва», инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево.

Дебоширом оказался 40-летний житель Белгорода. Ему оказали медицинскую помощь, поскольку он порезал пальцы, и отправили на медосвидетельствование. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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Комментарии (1)

261847251
И при этом алкоголь - не наркотик.
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