Пассажир самолёта в Шереметьево разбил иллюминатор и порезал руку

На борту самолёта Стокгольм — Москва воскресным вечером задержали дебошира.
«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», — цитирует 8 ноября ТАСС Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным агентства «Москва», инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево.
Дебоширом оказался 40-летний житель Белгорода. Ему оказали медицинскую помощь, поскольку он порезал пальцы, и отправили на медосвидетельствование. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство.