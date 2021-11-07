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«Ленин, не грусти». После гимна об одиночестве от лица памятника в Ленобласти тосковать вместе с ним приехала полиция

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Грустная песня от лица памятника Владимиру Ленину из Ленобласти, который сокрушается о своей заброшенности, не сподвигла горожан к паломничеству с цветами в знаковый для него день. Но полицейские не оставили монумент в одиночестве.

Ролик к 7 ноября опубликован в твиттере «Одинокий Ильич». Это личный блог памятника вождю мирового пролетариата, который стоит в 30 километрах от Петербурга, при въезде в усадьбу в деревне Вильповицы в Ломоносовском районе Ленобласти. И усадьба, и монумент заброшены. Месяц назад Ильич начал рассказывать о себе и наболевшем в Сети.

Грустная песня на известный мотив и комментарий о том, что «никто не поздравит», задели за душу. За сутки в твиттере видео просмотрели более 30 тысяч раз. В общей сложности на разных площадках видео собрало более 150 тысяч просмотров, рассказал «Фонтанке» автор, решивший понаблюдать, конвертируется ли сетевая популярность в реальные возложения цветов.

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Без поздравлений памятник не остался. К 104-й годовщине Октябрьской революции местные жители принесли к подножью монумента четыре цветка и оставили подбадривающую «открытку» из картона, на котором написали «Ленин, не грусти!».

Своё неравнодушие продемонстрировали также полицейские. Они обеспечили Ленину охрану и компанию. «Спасибо товарищам за поздравления с праздником впервые за много лет! Чуть не прослезился. А товарищи милиционеры еще и патрульную машину поставили на подьезде как важной персоне», — оценил «Одинокий Ильич».

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Комментарии (4)

Денеб
С праздником 104-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, товарищи!
Kuzma
заземлили бы всего нашего и начали отсчет истории.
Свободу Лёхе!
Поделюсь маленьким секретом: Ленин, рядом с администрацией Василеостровского района, всегда с цветами! ) Сам удивляюсь, сколько ни хожу..) Чтят.., Помнят..)
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