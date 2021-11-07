«Ленин, не грусти». После гимна об одиночестве от лица памятника в Ленобласти тосковать вместе с ним приехала полиция

Грустная песня от лица памятника Владимиру Ленину из Ленобласти, который сокрушается о своей заброшенности, не сподвигла горожан к паломничеству с цветами в знаковый для него день. Но полицейские не оставили монумент в одиночестве.



Ролик к 7 ноября опубликован в твиттере «Одинокий Ильич». Это личный блог памятника вождю мирового пролетариата, который стоит в 30 километрах от Петербурга, при въезде в усадьбу в деревне Вильповицы в Ломоносовском районе Ленобласти. И усадьба, и монумент заброшены. Месяц назад Ильич начал рассказывать о себе и наболевшем в Сети.