«Ленин, не грусти». После гимна об одиночестве от лица памятника в Ленобласти тосковать вместе с ним приехала полиция

Грустная песня от лица памятника Владимиру Ленину из Ленобласти, который сокрушается о своей заброшенности, не сподвигла горожан к паломничеству с цветами в знаковый для него день. Но полицейские не оставили монумент в одиночестве.
Ролик к 7 ноября опубликован в твиттере «Одинокий Ильич». Это личный блог памятника вождю мирового пролетариата, который стоит в 30 километрах от Петербурга, при въезде в усадьбу в деревне Вильповицы в Ломоносовском районе Ленобласти. И усадьба, и монумент заброшены. Месяц назад Ильич начал рассказывать о себе и наболевшем в Сети.
Я забытый памятник Ленину в заброшенной усадьбе Лапина в 30 км от Ленинграда. Стою здесь уже 50 лет. Раньше меня хоть иногда поздравляли. Теперь никто ни с каким праздником ! Даже среди нас - памятников Ильичу не бывает равенства. Об этом грустная песня #7ноября #4ноября #Ленин pic.twitter.com/ZfRFgpm08N— Одинокий Ильич (@lonelyilich) November 6, 2021
Грустная песня на известный мотив и комментарий о том, что «никто не поздравит», задели за душу. За сутки в твиттере видео просмотрели более 30 тысяч раз. В общей сложности на разных площадках видео собрало более 150 тысяч просмотров, рассказал «Фонтанке» автор, решивший понаблюдать, конвертируется ли сетевая популярность в реальные возложения цветов.
Без поздравлений памятник не остался. К 104-й годовщине Октябрьской революции местные жители принесли к подножью монумента четыре цветка и оставили подбадривающую «открытку» из картона, на котором написали «Ленин, не грусти!».
Своё неравнодушие продемонстрировали также полицейские. Они обеспечили Ленину охрану и компанию. «Спасибо товарищам за поздравления с праздником впервые за много лет! Чуть не прослезился. А товарищи милиционеры еще и патрульную машину поставили на подьезде как важной персоне», — оценил «Одинокий Ильич».