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Гибель «Ниссана» в огне снимали на Полюстровском. Полыхало в салоне и под капотом

«Ниссан» тушили на Полюстровском

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Автомобильный пожар осветил Полюстровский проспект в Калининском районе города поздним вечером 7 ноября. Пострадало арендованное железо.

Снимок машины в клубах белого дыма «Фонтанке» прислал читатель. Автомобиль тушили у сквера Безбородко, работы близились к финалу — открытого пламени видно не было. Порталу «Мегаполис» очевидцы рассказали, что полыхал «Ниссан-Кашкай» каршерингового сервиса.

автор фото читатель «Фонтанки» Артур
автор фото читатель «Фонтанки» Артур
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В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что «Ниссан» загорелся на Полюстровском проспекте, 14б. Сигнал о пожаре поступил в 21:15, через пятнадцать минут машину потушили силами одного расчёта.

«В легковом автомобиле «Ниссан» выгорели моторный отсек и салон. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

автор фото читатель «Фонтанки» Артур
автор фото читатель «Фонтанки» Артур

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