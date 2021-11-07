Автомобильный пожар осветил Полюстровский проспект в Калининском районе города поздним вечером 7 ноября. Пострадало арендованное железо.
Снимок машины в клубах белого дыма «Фонтанке» прислал читатель. Автомобиль тушили у сквера Безбородко, работы близились к финалу — открытого пламени видно не было. Порталу «Мегаполис» очевидцы рассказали, что полыхал «Ниссан-Кашкай» каршерингового сервиса.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что «Ниссан» загорелся на Полюстровском проспекте, 14б. Сигнал о пожаре поступил в 21:15, через пятнадцать минут машину потушили силами одного расчёта.
«В легковом автомобиле «Ниссан» выгорели моторный отсек и салон. Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.