В Японии привили 78% населения и впервые не зафиксировали ни одной смерти

Впервые с августа 2020 года в Японии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам страны восходящего солнца.
Как говорится в статистике от 7 ноября, за минувшие сутки по всей Японии с населением почти 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 — в Токио, мегаполисе с населением в 14 млн человек. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране находятся 100 инфицированных.
Для сравнения — в одном Петербурге за сутки выявили 2 551 новый случай заболевания и 83 смерти. В реанимациях города по данным на 7 ноября находятся 728 человек, из них 387 подключены к ИВЛ.
К настоящему времени почти 78% населения Японии привились хотя бы одной дозой вакцины. В России этот показатель вдвое ниже — около 40%.