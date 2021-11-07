В Японии привили 78% населения и впервые не зафиксировали ни одной смерти

Впервые с августа 2020 года в Японии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам страны восходящего солнца.



Как говорится в статистике от 7 ноября, за минувшие сутки по всей Японии с населением почти 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 — в Токио, мегаполисе с населением в 14 млн человек. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране находятся 100 инфицированных.