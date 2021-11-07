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В Японии привили 78% населения и впервые не зафиксировали ни одной смерти

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Впервые с августа 2020 года в Японии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам страны восходящего солнца.

Как говорится в статистике от 7 ноября, за минувшие сутки по всей Японии с населением почти 126 млн человек было выявлено всего 126 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 21 — в Токио, мегаполисе с населением в 14 млн человек. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране находятся 100 инфицированных.

Для сравнения — в одном Петербурге за сутки выявили 2 551 новый случай заболевания и 83 смерти. В реанимациях города по данным на 7 ноября находятся 728 человек, из них 387 подключены к ИВЛ.

К настоящему времени почти 78% населения Японии привились хотя бы одной дозой вакцины. В России этот показатель вдвое ниже — около 40%.

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Комментарии (57)

ROMUALD
Японская статистика вещь тонкая: у них и Фукусима гладко прошла, и зямлетрус нипочём. Кроме этого: входной контроль, все ампулы не протухшие, как минимум, как максимум - одинаковое содержимое. И вишенка на торте: у них в школах мясо краба детям в рацион добавляют, не сосиски в тесте от "Михалыча".
266197170
Японцы вакцинируются тремя вакцинами - Moderna, Pfizer и Astra Zeneca.
AleksandrP
А если сделать общий вывод, то, становится ясно, что все эти экспериментальные вакцины работают плохо - нужны годы и годы, как всегда и было с вакцинами от других болезней, чтобы довести их до ума. С "дельтой", похоже, едва справляются...
Если это понадобится.
Вдруг, как и в случае с коронавируом номер один, наш, второй, сделает нам приятное, и - самоликвидируется? :)
Так что - коллективный иммунитет придется добывать, как всегда и было, при помощи нехитрой формулы: "заболел - выздоровел - приобрел иммунитет"
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