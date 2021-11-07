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Петербургскому журналисту пришлось объясняться с полицией. В ответах учёных на вопрос о сексе увидели непристойное

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Беседовать о детском порно с полицией пришлось петербургскому сооснователю и главному редактору научно-популярного портала «Антропогенез.ру» Александру Соколову после того, как ответы учёных на вопрос о сексе процитировали в телеграм-канале.

Как сообщил Соколов 7 ноября на своей странице «ВКонтакте», интерес к нему полицейские объяснили обращением от депутата Госдумы Виталия Милонова, который якобы увидел на сайте «Антропогенез.ру» «что-то непристойное и связанное с несовершеннолетними».

«Оказывается, некое общественное движение «Русский Новый Путь» сообщило депутату Милонову В.В. о некоем телеграм-канале (на настоящий момент уже несуществующем), информация в котором, как утверждается, «направлена на осуществление развратных действий над несовершеннолетними», «формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений», «выпускает материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних» и так далее, и так далее», — пишет Соколов.

В этом же телеграм-канале процитировали ответы учёных Александра Маркова и Станислава Дробышевского читателю. Он просил с эволюционно-биологических позиций объяснить неприятие, которое у людей вызывают сцены секса, и возможное влияние наблюдения на детскую психику.

Вместе с «Антропогенез.ру» в депутатскую немилость, по словам Соколова, впал сайт Палеонтологического института РАН — из-за ссылки на него в цитате. Журналист добавил, что написал в полиции объяснительную.

На момент публикации связаться с Виталием Милоновым не удалось.

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Комментарии (10)

260569221
Не понял… а в чем вся суть??
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Милонову заняться больше нечем ?)))
--- в Москве в рамках фестиваля "Новый европейский театр" на площадке Центра им. Вс. Мейерхольда представят провокационный перформанс "21" от датского хореографа Метте Ингвартсен.
Судя по странице самой танцовщицы и хореографа, театралов в Москве будут приучать к разврату. А если судить по её сайту, то и вовсе к порнографии. Впрочем, есть ещё шанс остановить демонстрацию подобных "постановок". Для этого необходимо будет заручиться экспертным мнением. (с)
Mikle776
скоро учебники по биологии и зоологии запретят... там же про пестики и тычинки, сперматозоиды и яйцеклетки!!! ужас какой! как про ЭТО можно детям рассказывать?! Лучше пусть автомат калашникова разбирают и противогазы на время надевают
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