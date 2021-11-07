Петербургскому журналисту пришлось объясняться с полицией. В ответах учёных на вопрос о сексе увидели непристойное

Беседовать о детском порно с полицией пришлось петербургскому сооснователю и главному редактору научно-популярного портала «Антропогенез.ру» Александру Соколову после того, как ответы учёных на вопрос о сексе процитировали в телеграм-канале.



Как сообщил Соколов 7 ноября на своей странице «ВКонтакте», интерес к нему полицейские объяснили обращением от депутата Госдумы Виталия Милонова, который якобы увидел на сайте «Антропогенез.ру» «что-то непристойное и связанное с несовершеннолетними».

«Оказывается, некое общественное движение «Русский Новый Путь» сообщило депутату Милонову В.В. о некоем телеграм-канале (на настоящий момент уже несуществующем), информация в котором, как утверждается, «направлена на осуществление развратных действий над несовершеннолетними», «формирование установок привлекательности нетрадиционных сексуальных взаимоотношений», «выпускает материалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних» и так далее, и так далее», — пишет Соколов.