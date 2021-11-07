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Ветеран войны Перепёлкин умер в Ленобласти в 101 год. Перед смертью он рассказал о последнем желании

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Ветеран Великой Отечественной войны, зенитчик Александр Перепёлкин скончался в Ленинградской области на 102-м году жизни. Об этом пишет 47news.

Александр Перепёлкин умер в четыре часа утра 7 ноября в своём доме в посёлке Ленинское Выборгского района. Известно, что в возрасте ста лет он переболел коронавирусом, сделал прививку. Был бодр и в памяти, но накануне снова напомнил близким о том, где хочет найти последний покой: на Репинском кладбище, на участке для ветеранов, где похоронен друг Грачёв.

Александр Перепёлкин родился 10 февраля 1920 года. В военкомате оказался сразу после школы, был распределён в артиллерийское училище. Войну встретил в 21 год, незадолго до этого стал командиром зенитного расчёта.

С началом блокады защищал мосты через Неву, Дорогу жизни через Ладогу, воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, освобождал Карельский перешеек. Ушёл в отставку в 1956 году майором запаса. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг» и другими наградами.

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Комментарии (10)

тов
А не привился бы, так может и жил бы дольше.
Sonata
О последнем желании.... Нужна помощь?
немасвак
Уходят победители....так и не получив от гос-ва, то чего заслужили, кровью....вечная память....
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