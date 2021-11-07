Дзюба играет в стартовом составе «Зенита» впервые за месяц

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут в матче 14 тура чемпионата РПЛ против «Урала». Об этом сообщили 7 ноября на официальном сайте клуба.
Это первый выход Дзюбы в стартовом составе почти за месяц. В последний раз он удостаивался такой чести 16 октября в игре против «Арсенала».
Целиком стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сердар Азмун и Артем Дзюба.