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Дзюба играет в стартовом составе «Зенита» впервые за месяц

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Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут в матче 14 тура чемпионата РПЛ против «Урала». Об этом сообщили 7 ноября на официальном сайте клуба.

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Это первый выход Дзюбы в стартовом составе почти за месяц. В последний раз он удостаивался такой чести 16 октября в игре против «Арсенала».

Целиком стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

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