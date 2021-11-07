В Подмосковье жилец дома обстрелял работавших ночью лифтеров

Жильцам дома в подмосковной Балашихе, возмущенным ремонтом лифтов, по всей видимости, придется еще какое-то время ходить пешком. Недовольные ночными работами люди вступили в конфликт с ремонтниками, который закончился стрельбой.



Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на Чистопольской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.



«Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

