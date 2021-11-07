В Подмосковье жилец дома обстрелял работавших ночью лифтеров

Жильцам дома в подмосковной Балашихе, возмущенным ремонтом лифтов, по всей видимости, придется еще какое-то время ходить пешком. Недовольные ночными работами люди вступили в конфликт с ремонтниками, который закончился стрельбой.
Инцидент произошел в ночь на 7 ноября на Чистопольской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
«Установлено, что инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета», — говорится в сообщении.
«Рабочие реагируют на все вопросы странно, хамят. Они не говорят, из какой они компании. Когда жители подходят, вопросы задают, вообще неадекватная реакция идёт. Люди нервничают, потому что лифтёры работают не днём, а по ночам. И вот перепалки. Это уже не первая такая перепалка. Полиция не приезжает», — рассказали жильцы изданию «Подъем». Они добавили, что поведение пустившего в ход пистолет соседа их так же беспокоит.
По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.