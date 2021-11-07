FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Красноярске на школьном турнире по футболу отец-болельщик выстрелил подростку в плечо

3
Печать

В Красноярске на школьном турнире по футболу произошла стрельба. Эмоции не смог сдержать болеющий за сына отец, который выстрелил в соперника из травматического пистолета.

Подробности 7 ноября сообщает NGS24.RU. Игра проводилась в спорткомплексе «Изумруд» накануне вечером. Один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний игрок не сдержался и подошел к мужчине. Перепалка закончилась тем, что 43-летний болельщик достал травматический пистолет и выпустил пулю иному футболисту в плечо. Юношу госпитализировали.

В полиции факт произошедшего подтвердили и рассказали, что пострадавшего уже отпустили домой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

firma
Он из Оренбурга, и тожероссиянин без национальности.
265036642
иному = юному
monch
Ставки на чОрное были?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний