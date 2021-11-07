В Красноярске на школьном турнире по футболу отец-болельщик выстрелил подростку в плечо

В Красноярске на школьном турнире по футболу произошла стрельба. Эмоции не смог сдержать болеющий за сына отец, который выстрелил в соперника из травматического пистолета.



Подробности 7 ноября сообщает NGS24.RU. Игра проводилась в спорткомплексе «Изумруд» накануне вечером. Один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. 17-летний игрок не сдержался и подошел к мужчине. Перепалка закончилась тем, что 43-летний болельщик достал травматический пистолет и выпустил пулю иному футболисту в плечо. Юношу госпитализировали.

