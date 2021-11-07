Прекрасная Елена опустошила счёт «маэстро онлайн-образования», обещая ему петербургское свидание

Как стало известно «Фонтанке» 7 ноября, на удочку мошенницы попался 24-летний предприниматель из Купчино. О себе пишет кратко: «маэстро онлайн-образования», больше — о собственной школе, в которой дистанционно готовят к экзаменам. Новые знакомства также ищет в Сети, одним из них оказалась аферистка.

Основатель онлайн-школы потерял время и крупную сумму денег, свайпнув вправо и согласившись на встречу с незнакомкой в Петербурге. Девушка обещала вечер смеха и расходы пополам, но веселиться предпочла в одиночестве и за чужой счёт.

С Еленой списывался сначала в популярном приложении, где оба свайпнули вправо, потом общение перенесли в Telegram. Девушка предложила провести время культурно и пригласила на выступление стендап-комика. Тут же скинула ссылку на сайт, где можно приобрести билет, и заверила, что для себя уже купила.

Молодой человек перешёл по ссылке и заполнил форму, уверенный, что в воскресенье в приятной компании будет смеяться на выступлении Нурлана Сабурова. Вместе с деньгами за билет с карты сняли без малого 200 тысяч рублей. Сайт при ближайшем рассмотрении вызвал вопросы, информация о концерте оказалась совсем скупой: дата и исполнитель, без времени и места.

Судя по официальной странице Сабурова, собирать зрителей в Петербурге, да и где-либо ещё в ближайшую неделю он не планировал. Раньше 19 ноября выступлений в его расписании нет, концертов в городе на Неве в этом году не намечено.

Уточнить у Елены планы на вечер не вышло: она исчезла вместе с деньгами с карты, вся переписка в Telegram была удалена. Предприниматель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.