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В Пермском крае полицейский на ходу запрыгнул в потерявшую управление фуру, водитель которой скончался за рулём

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Водитель скончался за рулем фуры в Пермском крае. Большегруз, который выехал на полосу встречного движения федеральной трассы, остановил полицейский. Подробности 7 ноября сообщает «МВД Медиа».

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев в составе следственно-оперативной группы прибыл на придорожную парковку. Оттуда поступило заявление о краже дизтоплива из грузовика. В это время на горе припарковалась фура, постояла немного и двинулась вниз. Когда 14-метровая машина поравнялась с полицейскими, они увидели, что на месте водителя никого нет.

Полицейский на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги. Его коллеги в этот момент не давали другим машинам проехать в зону риска.

Его коллеги из следственной оперативной группы все это время предупреждали автолюбителей о возможной опасности и не давали машинам проехать в зону риска.

Позже стало понятно, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулём от сердечного приступа.

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Комментарии (13)

265037875
очень трудно перечитать материал перед публикацией, да ?
alexpv
Молодец! Есть еще мужики в России.
Пенсионный фонд может радоваться, до пенсии бедный водитель не дожил всего пять лет.
Дмитрий_1111
Молодец!
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