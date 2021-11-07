В Пермском крае полицейский на ходу запрыгнул в потерявшую управление фуру, водитель которой скончался за рулём

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев в составе следственно-оперативной группы прибыл на придорожную парковку. Оттуда поступило заявление о краже дизтоплива из грузовика. В это время на горе припарковалась фура, постояла немного и двинулась вниз. Когда 14-метровая машина поравнялась с полицейскими, они увидели, что на месте водителя никого нет.

Водитель скончался за рулем фуры в Пермском крае. Большегруз, который выехал на полосу встречного движения федеральной трассы, остановил полицейский. Подробности 7 ноября сообщает «МВД Медиа».

Полицейский на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги. Его коллеги в этот момент не давали другим машинам проехать в зону риска.



Его коллеги из следственной оперативной группы все это время предупреждали автолюбителей о возможной опасности и не давали машинам проехать в зону риска.



Позже стало понятно, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулём от сердечного приступа.

