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Российский космонавт Шкаплеров стал новым командиром МКС

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У Международной космической станции новый командир, им стал российский космонавт Антон Шкаплеров, сообщает 6 ноября пресс-служба Роскосмоса.

«Процесс передачи смены — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами», — отметили в госкорпорации.

С 4 октября командиром МКС был астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Он возвращается на Землю 7 ноября.

Как пишет РИА Новости, Шкаплеров будет командовать МКС до своего возвращения на Землю, которое запланировано на весну 2022 года.

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