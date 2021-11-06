Российский космонавт Шкаплеров стал новым командиром МКС

У Международной космической станции новый командир, им стал российский космонавт Антон Шкаплеров, сообщает 6 ноября пресс-служба Роскосмоса.
«Процесс передачи смены — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами», — отметили в госкорпорации.
На МКС состоялась «пересменка» экипажей. Антон Шкаплеров — новый командир МКС 👨🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 6, 2021
Процесс передачи смены — это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: @Thom_astro, возглавлявший её с 4 октября, и @Anton_Astrey подписали акт передачи полномочий 🤝 pic.twitter.com/YYUJssA75U
С 4 октября командиром МКС был астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Он возвращается на Землю 7 ноября.
Как пишет РИА Новости, Шкаплеров будет командовать МКС до своего возвращения на Землю, которое запланировано на весну 2022 года.