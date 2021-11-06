На заднем дворе школы в Красном Селе устроили кладбище автомобильных шин

Как рассказали в соцсетях 6 ноября очевидцы, утром на территории школы работал бульдозер, который закапывал покрышки. Рядом стоял грузовик, который, вероятно, их привез. Согласно данным Публичной кадастровой карты, земля, на которой проводились работы, действительно входит в состав единого участка школы.
Также на видео попала женщина, которую охранник учреждения пропустил через ворота школы. Представляться очевидцам она не стала.
Как рассказал «Фонтанке» охранник, он пропускал на территорию сотрудницу администрации школы — по его словам, завхоза — для проведения хозяйственных работ. На каком основании они проводятся и в чем их суть, мужчина пояснить не смог. «В моей компетенции, чтобы ничего не пропало. У нас тут с начала лета стройка, работает техника. Если что-то они там, может, делают, нас в курс дела не вводят», — заявил он.
«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу администрации Красносельского района.
Елена Качур
Автомобильные шины запрещено выкидывать или закапывать, можно только утилизировать. Они относятся к 3–4-му классу опасности для окружающей среды. По этой же причине в России запретили вторичное использование покрышек, в том числе в качестве клумб для цветов, что заставило любителей ЖКХ-арта использовать в своих произведениях другие материалы.