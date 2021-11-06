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На заднем дворе школы в Красном Селе устроили кладбище автомобильных шин

На территории школы №262 в Красном Селе заметили захоронение автомобильных шин. Их закопали рядом с футбольным полем. Свидетелями неэкологичной «утилизации» стали жители дома напротив.

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Как рассказали в соцсетях 6 ноября очевидцы, утром на территории школы работал бульдозер, который закапывал покрышки. Рядом стоял грузовик, который, вероятно, их привез. Согласно данным Публичной кадастровой карты, земля, на которой проводились работы, действительно входит в состав единого участка школы.

Фото: Публичная кадастровая карта
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Также на видео попала женщина, которую охранник учреждения пропустил через ворота школы. Представляться очевидцам она не стала.

Как рассказал «Фонтанке» охранник, он пропускал на территорию сотрудницу администрации школы — по его словам, завхоза — для проведения хозяйственных работ. На каком основании они проводятся и в чем их суть, мужчина пояснить не смог. «В моей компетенции, чтобы ничего не пропало. У нас тут с начала лета стройка, работает техника. Если что-то они там, может, делают, нас в курс дела не вводят», — заявил он.

«Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу администрации Красносельского района.

Елена Качур

Автомобильные шины запрещено выкидывать или закапывать, можно только утилизировать. Они относятся к 3–4-му классу опасности для окружающей среды. По этой же причине в России запретили вторичное использование покрышек, в том числе в качестве клумб для цветов, что заставило любителей ЖКХ-арта использовать в своих произведениях другие материалы.

Фото: Публичная кадастровая карта

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Комментарии (2)

Дядя Бо
Ядерные отходы можно, а покрышки нельзя.
rt7421656
ушла в бизнес
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