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В Ростовской области возбудили дело из-за пыток заключенных в тюремной больнице

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Следователи возбудили дело после сообщений о том, что в тюремной больнице в Ростове-на-Дону пациентов надолго привязывали к кроватям. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы региональной Общественной наблюдательной комиссии Наталью Меркулову.

По ее словам, заключенные, которых посещала ОНК, пожаловались, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. По закону это допустимо только в момент введения препаратов.

Меркулова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Вчера глава областного ОНК давал показания, в ходе этого комиссии стало известно, что по делу проходит уже 61 потерпевший, отметила она.

В региональном СУ СК эту информацию пока не комментируют.

Как рассказала замглавы ОНК со слов осужденных, привязанными к кровати они проводили от трех до 72 дней максимально. Члены комиссии собрали информацию по 23 случаям, когда заключенные проводили в таком положении больше, чем предусматривает закон.

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин анонсировал выход документального фильма о пытках заключенных в саратовской туберкулезной больнице № 1 ФСИН. По его словам, проект также получил новые видео, подтверждающие пытки еще в четырех колониях.

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Комментарии (1)

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Исправительные учреждения Российской Федерации это тоже самое, что и знаменитое Гуантанамо, с тремя небольшими отличиями:
1. В Гуантаномо американцы пытали арабов, в учтреждениях ФСИН россияне пытают россиян.
2. В Гуантаномо запытали меньше сотни человек, в российских колониях пытают тысячами.
3. Гуантанамо закрыли, ФСИН продолжает работать.
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