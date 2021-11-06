В Ростовской области возбудили дело из-за пыток заключенных в тюремной больнице

Следователи возбудили дело после сообщений о том, что в тюремной больнице в Ростове-на-Дону пациентов надолго привязывали к кроватям. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы региональной Общественной наблюдательной комиссии Наталью Меркулову.
По ее словам, заключенные, которых посещала ОНК, пожаловались, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. По закону это допустимо только в момент введения препаратов.
Меркулова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Вчера глава областного ОНК давал показания, в ходе этого комиссии стало известно, что по делу проходит уже 61 потерпевший, отметила она.
В региональном СУ СК эту информацию пока не комментируют.
Как рассказала замглавы ОНК со слов осужденных, привязанными к кровати они проводили от трех до 72 дней максимально. Члены комиссии собрали информацию по 23 случаям, когда заключенные проводили в таком положении больше, чем предусматривает закон.
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