В Ростовской области возбудили дело из-за пыток заключенных в тюремной больнице

Следователи возбудили дело после сообщений о том, что в тюремной больнице в Ростове-на-Дону пациентов надолго привязывали к кроватям. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы региональной Общественной наблюдательной комиссии Наталью Меркулову.



По ее словам, заключенные, которых посещала ОНК, пожаловались, что в психиатрическом отделении областной тюремной больницы их привязывали к кроватям. По закону это допустимо только в момент введения препаратов.



Меркулова сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Вчера глава областного ОНК давал показания, в ходе этого комиссии стало известно, что по делу проходит уже 61 потерпевший, отметила она.

