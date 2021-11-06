Минздрав: В России число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в 4–5 раз

В России в 4–5 раз выросло число граждан, которые делают прививку от коронавируса. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.



«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — отметил он (цитата по РИА Новости).



Также министр попросил переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.

