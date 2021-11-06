Минздрав: В России число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в 4–5 раз

В России в 4–5 раз выросло число граждан, которые делают прививку от коронавируса. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.
«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — отметил он (цитата по РИА Новости).
Также министр попросил переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.
По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день в России полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 человек, из них более 1,9 млн — в Петербурге.