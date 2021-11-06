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Минздрав: В России число вакцинирующихся от COVID-19 выросло в 4–5 раз

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В России в 4–5 раз выросло число граждан, которые делают прививку от коронавируса. Об этом 6 ноября заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Также министр попросил переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, так как после инфекции может возникнуть много осложнений, связанных с поражением сердца.

По данным ресурса «Стопкоронавирус.рф», на сегодняшний день в России полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 человек, из них более 1,9 млн — в Петербурге.

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Комментарии (13)

Денеб
Ну-ну.... До 50% полностью вакцинированных ещё колоть и колоть......
ЕнотПотоскун
"В России число вакцинирующийся от COVID-19 выросло в 4–5 раз", а число заболевших в сто раз. Я не против вакцинации, но факты упрямая вещь. Чем больше вакцинируются, тем больше заболевают. Как это объяснить товариСъЩи мудровакцинации???
dragvs
Земля круглая;
Американцы были на Луне;
Вакцинироваться можно и нужно хотя бы Спутником.
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