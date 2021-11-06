В Виннице задержан россиянин, сорвавший со здания флаг Украины

Полиция в Виннице задержала россиянина, сорвавшего сине-желтый флаг со здания торгово-развлекательного центра. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



«Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников», — говорится в сообщении полиции.



По данным ведомства, 35-летний мужчина приехал из России к родственникам и в момент задержания был пьян. Флаг он сорвал на спор. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

