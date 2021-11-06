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В Виннице задержан россиянин, сорвавший со здания флаг Украины

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Полиция в Виннице задержала россиянина, сорвавшего сине-желтый флаг со здания торгово-развлекательного центра. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, мужчина взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников», — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, 35-летний мужчина приехал из России к родственникам и в момент задержания был пьян. Флаг он сорвал на спор. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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Комментарии (20)

VKuser174198221
Разрешаю укропам оставить этого гопника себе.......В России он не нужен!
kapec
а хохлы ведь зовут свой флаг желто-блатной, или как там...
AlBerkut
Шёл седьмой год 'хiдридной' войны... Только к его окончанию был пойман 'клятiй москальский диверсант', уронивший сало и флаг усраины 😂😂😂
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