Помогите Василисе научиться стоять

Поделиться Поделиться







«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей.

Василиса Сафронова, 11 лет.

Детский церебральный паралич.

Требуется вертикализатор. Стоимость 373 607 руб.

«Дочка родилась раньше срока, на седьмой день жизни перенесла тяжелое кровоизлияние в мозг. Почти месяц провела в реанимации. Врачи говорили, что мой ребёнок навсегда останется глубоким инвалидом.

Но я не опустила руки и нашла невролога, который подобрал адекватную медикаментозную терапию, организовала занятия с дефектологом и курсы реабилитации. И Василиса ожила: начала произносить первые слова, уменьшилась спастика рук и ног. Но в три года у неё произошёл первый приступ эпилепсии, и все занятия пришлось прекратить.



Дочке назначили противосудорожные лекарства, и она постепенно справилась — научилась самостоятельно есть, ходить в ходунках вдоль опоры. Начала учиться в специализированной школе для детей с задержкой в развитии.

Но летом прошлого года пришла новая беда: у Василисы обнаружили смещения тазобедренных суставов. После сложной операции дочка больше трёх месяцев была обездвижена, и пришлось всё начинать сначала. Курсы физиотерапии, ЛФК и роботизированной механотерапии в Центре имени Альбрехта дали свои результаты.

А сейчас врачи говорят, что Василисе необходим вертикализатор, чтобы научиться заново стоять. К сожалению, они не предоставляются за госсчёт. Самим нам не осилить такую покупку. Прошу, помогите!» Татьяна Сафронова, Орловская область.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Василисы детский церебральный паралич, дисплазия (нарушение развития) бедренных суставов: вывих правого и подвывих головки левого бедра. После операции на правом тазобедренном суставе девочке необходима вертикализация в опоре для стояния с регулируемым разведением ног и положением стоп, поддержками туловища, таза и коленных суставов».



Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

