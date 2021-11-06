В Хабаровском крае китайские рабочие устроили шествие из-за невыплаты зарплаты. Они требуют возвращения на родину

В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие нефтезавода устроили акцию из-за невыплаты зарплаты. Участие в шествии приняли больше ста человек, пишет 6 ноября портал Komcity.ru.
По данным СМИ, иностранцев привлекли подрядные организации, которые занимаются реконструкцией завода. На предприятии уверяют, что своевременно расплачиваются с подрядчиками, однако рабочие не видят денег уже четыре месяца.
В Комсомольске-на-Амуре граждане Китая собрались у нефтезавода, где ведут работы на НПЗ, которая принадлежит «Роснефти». Работники требуют - погасить долги по зарплате, отдать паспорта и вернуть их на родину. pic.twitter.com/08sMm3rM7c— Актуальная Россия (@RussiaActually) November 6, 2021
Китайцы требуют выплатить им зарплату, отдать паспорта и отпустить на родину. На место акции прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители администрации. Как сообщает Komcity.ru, подобное шествие рабочие уже устраивали в начале октября.