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В Хабаровском крае китайские рабочие устроили шествие из-за невыплаты зарплаты. Они требуют возвращения на родину

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В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие нефтезавода устроили акцию из-за невыплаты зарплаты. Участие в шествии приняли больше ста человек, пишет 6 ноября портал Komcity.ru.

По данным СМИ, иностранцев привлекли подрядные организации, которые занимаются реконструкцией завода. На предприятии уверяют, что своевременно расплачиваются с подрядчиками, однако рабочие не видят денег уже четыре месяца.

Китайцы требуют выплатить им зарплату, отдать паспорта и отпустить на родину. На место акции прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, а также представители администрации. Как сообщает Komcity.ru, подобное шествие рабочие уже устраивали в начале октября.

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Комментарии (9)

VKuser174198221
Ну никак не обмануть нельзя...Родной скрепный россиянский бизнес....уголовник на уголовнике....
SlawaPiter
В соответствии с учебниками географии китайских школьников это и есть их "историческая" родина...
drakon1984
Китайцы - это вам не узбеки-таджики...
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