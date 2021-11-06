Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Коста-Рика стала первой страной в мире, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.



«Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) постановила, что вакцинация против COVID-19 является обязательной для всех несовершеннолетних», – сообщается на сайте Минздрава страны.



Вакцинация подростков старше 12 лет началась в Коста-Рике 25 октября. По данным Фонда социального страхования страны на 2 ноября, 73% жителей в возрасте 12-19 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За своевременную вакцинацию детей несут ответственность родители.

