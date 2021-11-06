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Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

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Коста-Рика стала первой страной в мире, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

«Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) постановила, что вакцинация против COVID-19 является обязательной для всех несовершеннолетних», – сообщается на сайте Минздрава страны.

Вакцинация подростков старше 12 лет началась в Коста-Рике 25 октября. По данным Фонда социального страхования страны на 2 ноября, 73% жителей в возрасте 12-19 лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. За своевременную вакцинацию детей несут ответственность родители.

Вакцинация населения в возрасте 5-11 лет начнется в стране в марте 2022 года. Для этого Коста-Рика закупит 3,5 млн доз препарата Pfizer. Недавно США одобрили его применение для этой возрастной группы. Как пишет местная газета The Tico Times, около 1,5 млн доз используют для прививки детей, остальные пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых. Страна еще в марте включила прививку от коронавируса в список обязательных.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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