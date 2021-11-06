FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

В Петербурге солнце протиснулось сквозь тучи и явило людям яркую радугу

Петербуржцы после дождя делятся фотографиями ноябрьской радуги

Любители прогулок под дождем сорвали джек-пот 6 ноября в Петербурге. Солнце смогло прорваться сквозь серые тучи, а на небе показалась радуга.

5
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Читатели и корреспонденты «Фонтанки» отметили, что таких ярких красок они давно не наблюдали.

Если хорошо присмотреться к снимкам, видно, что радуга двойная. Самое красивое фото, на наш взгляд, получилось у путешественника из Кореи. Он смог запечатлеть, как семь цветов взмывают ввысь из стадиона на Крестовском.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. но.мер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266203200
А если вдруг она оскорбит чьи-то чувства? Можно ли фотографировать сие чудо природы и фотографироваться на его фоне?
hal9000
Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан..а кстати вопрос на засыпку..почему радуга именно такой формы??
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний