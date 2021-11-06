Прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» снова приостановилась

Прямые поставки газа в Германию через газопровод «Ямал — Европа» приостановились утром 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade. Это означает запуск реверса в обратном направлении. В прошлый раз на фоне этого биржевая цена на газ выросла на 11%.



Прокачка газа была остановлена в период с 09:00 до 10:00 мск. после этого начался реверс газа в обратном направлении из Германии в Польшу.



Поставки газа по трубопроводу ранее приостанавливались для реверсных поставок в прошлую субботу и возобновились в четверг. На фоне этого к 1 ноября биржевая цена газа выросла на 11%, сообщала газета «Ведомости».

