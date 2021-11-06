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Прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» снова приостановилась

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Прямые поставки газа в Германию через газопровод «Ямал — Европа» приостановились утром 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade. Это означает запуск реверса в обратном направлении. В прошлый раз на фоне этого биржевая цена на газ выросла на 11%.

Прокачка газа была остановлена в период с 09:00 до 10:00 мск. после этого начался реверс газа в обратном направлении из Германии в Польшу.

Поставки газа по трубопроводу ранее приостанавливались для реверсных поставок в прошлую субботу и возобновились в четверг. На фоне этого к 1 ноября биржевая цена газа выросла на 11%, сообщала газета «Ведомости».

Газ попадает в Польшу не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу», из транзитного потока. Когда заявка на него превышает прямой физический поток, газопровод переходит в реверсный режим.

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Комментарии (5)

266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится да.же на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
VKuser4636990
Представил себе двух измотанных ватников у двуручной помпы.
Устали, вот и прокачка остановилась.
RUDZHIN
не хотят пшеки покупать "грязный русский газ",но демократический немецкий по рыночной стоимости с радостью)
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