Прокачка газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» снова приостановилась

Прямые поставки газа в Германию через газопровод «Ямал — Европа» приостановились утром 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade. Это означает запуск реверса в обратном направлении. В прошлый раз на фоне этого биржевая цена на газ выросла на 11%.
Прокачка газа была остановлена в период с 09:00 до 10:00 мск. после этого начался реверс газа в обратном направлении из Германии в Польшу.
Поставки газа по трубопроводу ранее приостанавливались для реверсных поставок в прошлую субботу и возобновились в четверг. На фоне этого к 1 ноября биржевая цена газа выросла на 11%, сообщала газета «Ведомости».
Газ попадает в Польшу не только напрямую из России, но и из Германии по так называемому «виртуальному реверсу», из транзитного потока. Когда заявка на него превышает прямой физический поток, газопровод переходит в реверсный режим.