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Домушник через окно пробрался в коттедж под Петербургом. Нашли его в гараже

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В Ломоносовском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который хотел ограбить частный дом. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнализация в доме в поселке Новоселье на Заречной улице сработала в ночь на субботу. Прибывшие наряды обнаружили разбитые стекла входной двери цокольного этажа и окна второго этажа, к которому была приставлена металлическая лестница.

ФГКУ УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти

ФГКУ УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти

Нашли горе-грабителя в гараже, он прятался между бойлером и стеной. Также на втором этаже дома обнаружили сумку с украденными вещами, судя по всему, добычей стал дорогой алкоголь. Задержанного передали в отдел полиции.

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Комментарии (3)

Riptide
Хоть выпить-то успел?
А то - никакой романтики.
266590929
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно. переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hal9000
А котел нормально работает??чет говорят фиговые эти итальянские котлы..
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