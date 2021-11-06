Домушник через окно пробрался в коттедж под Петербургом. Нашли его в гараже

В Ломоносовском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который хотел ограбить частный дом. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Сигнализация в доме в поселке Новоселье на Заречной улице сработала в ночь на субботу. Прибывшие наряды обнаружили разбитые стекла входной двери цокольного этажа и окна второго этажа, к которому была приставлена металлическая лестница.
ФГКУ УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти
ФГКУ УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти
Нашли горе-грабителя в гараже, он прятался между бойлером и стеной. Также на втором этаже дома обнаружили сумку с украденными вещами, судя по всему, добычей стал дорогой алкоголь. Задержанного передали в отдел полиции.