Первый регион России ввел QR-коды в общественном транспорте

Через две недели общественным транспортом в Татарстане можно будет воспользоваться только с QR-кодом о прививке, перенесенном заболевании или по медотводу от вакцинации. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.



«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь», — приводятся слова главы региона.



Такие правила вводятся для пассажиров старше 18 лет. Кроме того, действие транспортных карт невакцинированных граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации и справки о медотводе, будет приостановлено.

