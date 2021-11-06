Первый регион России ввел QR-коды в общественном транспорте

Через две недели общественным транспортом в Татарстане можно будет воспользоваться только с QR-кодом о прививке, перенесенном заболевании или по медотводу от вакцинации. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.
«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь», — приводятся слова главы региона.
Такие правила вводятся для пассажиров старше 18 лет. Кроме того, действие транспортных карт невакцинированных граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации и справки о медотводе, будет приостановлено.
Минниханов отметил, что новые ограничения вводятся на фоне низких темпов вакцинации. Он также рекомендовал допускать к очным занятиям только студентов с QR-кодом или справками о медотводе.
По словам президента республики, в регионе сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу. С начала пандемии выявлено почти 32 тыс. заболевших, умер 1 041 человек, привиты 1,67 млн человек. При этом продлевать режим нерабочих дней в Татарстане не планируют, хотя строгие ограничения, в том числе на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, будут действовать до улучшения санэпидситуации. С 9 ноября работодателям в Татарстане предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением обладателей справки о медотводе или переболевших в течение последних шести месяцев.