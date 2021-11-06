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Первый регион России ввел QR-коды в общественном транспорте

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Через две недели общественным транспортом в Татарстане можно будет воспользоваться только с QR-кодом о прививке, перенесенном заболевании или по медотводу от вакцинации. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба президента республики Рустама Минниханова.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь», — приводятся слова главы региона.

Такие правила вводятся для пассажиров старше 18 лет. Кроме того, действие транспортных карт невакцинированных граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации и справки о медотводе, будет приостановлено.

Минниханов отметил, что новые ограничения вводятся на фоне низких темпов вакцинации. Он также рекомендовал допускать к очным занятиям только студентов с QR-кодом или справками о медотводе.

По словам президента республики, в регионе сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу. С начала пандемии выявлено почти 32 тыс. заболевших, умер 1 041 человек, привиты 1,67 млн человек. При этом продлевать режим нерабочих дней в Татарстане не планируют, хотя строгие ограничения, в том числе на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий, будут действовать до улучшения санэпидситуации. С 9 ноября работодателям в Татарстане предписано отстранять от работы сотрудников, не получивших первую прививку, за исключением обладателей справки о медотводе или переболевших в течение последних шести месяцев.

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Комментарии (27)

Ice girl
Жалко привитых Татарстана. Скоро им придется работать за всех непривитых, которые не смогут добраться до работы.
IvanSt
Посмотрел, население Татарстана 3.9 миллиона человек.

Заболело 32 тыс., умерло чуть больше 1 тысячи. Даже если последние цифры умножить на два или даже на 3 -- ну как-то не того масштаба трагедия для почти четырехмиллионного региона, чтобы с куар-кодами в автобусах заморочиться.
Laska77
мдя, маразм крепчает.
"Заставь дурака Богу молиться, так он и лоб разобьёт, а другим ноги поотшибает" - народная мудрость.
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