Как с картины эпохи Возрождения. Во Флориде полиция ловила «уродливую собаку, возможно, чупакабру»

«Мы просто позволим этим фотографиям говорить самим за себя. Играет музыка из «Шоу Бенни Хилла». Так начали свой рассказ о необычном вызове в полиции Флориды. Несколько часов сотрудники правопорядка ловили черно-белую свинью, рисуя план операции палочкой на земле.



Стражи порядка перекрывали свинье дорогу, бросались на нее, пытались поймать за ноги, но животное каждый раз выскальзывало и убегало.

