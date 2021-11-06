Как с картины эпохи Возрождения. Во Флориде полиция ловила «уродливую собаку, возможно, чупакабру»

«Мы просто позволим этим фотографиям говорить самим за себя. Играет музыка из «Шоу Бенни Хилла». Так начали свой рассказ о необычном вызове в полиции Флориды. Несколько часов сотрудники правопорядка ловили черно-белую свинью, рисуя план операции палочкой на земле.
Стражи порядка перекрывали свинье дорогу, бросались на нее, пытались поймать за ноги, но животное каждый раз выскальзывало и убегало.
«Ночью нам звонили по поводу уродливой собаки или, возможно, чупакабры, которая взбесилась в центре города. Когда взошло солнце, мы обнаружили, что это целеустремленная свинья, которая не собиралась возвращаться домой», — рассказали в департаменте.
В полиции отметили, что в конце концов хрюшку уговорили сдаться властям.