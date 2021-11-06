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Как с картины эпохи Возрождения. Во Флориде полиция ловила «уродливую собаку, возможно, чупакабру»

В США полицейские не могли поймать свинью

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«Мы просто позволим этим фотографиям говорить самим за себя. Играет музыка из «Шоу Бенни Хилла». Так начали свой рассказ о необычном вызове в полиции Флориды. Несколько часов сотрудники правопорядка ловили черно-белую свинью, рисуя план операции палочкой на земле.

Стражи порядка перекрывали свинье дорогу, бросались на нее, пытались поймать за ноги, но животное каждый раз выскальзывало и убегало.

«Ночью нам звонили по поводу уродливой собаки или, возможно, чупакабры, которая взбесилась в центре города. Когда взошло солнце, мы обнаружили, что это целеустремленная свинья, которая не собиралась возвращаться домой», — рассказали в департаменте.

В полиции отметили, что в конце концов хрюшку уговорили сдаться властям.

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Комментарии (3)

266590800
Свинью поймать очень непросто, особенно если она в хорошей форме
AndrewBarsik
И граждане довольны и в расизме полицейских никто не упрекнёт.
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Pigs Lives Matter!
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