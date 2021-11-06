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Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта началась давка

Полиция подтвердила гибель людей на музыкальном фестивале в Техасе

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Не менее восьми человек скончались и десятки пострадали во время музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстоне, штат Техас, сообщает 6 ноября местное издание Houston Chronicle со ссылкой на данные полиции.

Причины происшествия не называются, однако известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Послушать исполнителя собралось около 50 тыс. человек. Около 9 часов вечера (5 утра 6 ноября по мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, среди людей началась паника, некоторые теряли сознание. Рэпер несколько раз останавливал свое 75-минутное выступление и просил охрану убедиться, что все в порядке, помочь пострадавшим выбраться из толпы.

Как сообщил начальник пожарной охраны города Хьюстона Сэмюэл Пенья, в результате в больницу были доставлены 17 человек, у 11 из которых случилась остановка сердца.

Уточняется, что данные предварительные, расследование продолжается. Второй день фестиваля Astroworld Festival отменили.

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