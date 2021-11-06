Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта началась давка

Не менее восьми человек скончались и десятки пострадали во время музыкального фестиваля Astroworld Festival в городе Хьюстоне, штат Техас, сообщает 6 ноября местное издание Houston Chronicle со ссылкой на данные полиции.
Причины происшествия не называются, однако известно, что во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Послушать исполнителя собралось около 50 тыс. человек. Около 9 часов вечера (5 утра 6 ноября по мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, среди людей началась паника, некоторые теряли сознание. Рэпер несколько раз останавливал свое 75-минутное выступление и просил охрану убедиться, что все в порядке, помочь пострадавшим выбраться из толпы.
Even after such a terrible accident, the organizer did not stop the show.#AstroWorld2021 #Festival- At least 11 confirmed killed and 100+ inquired.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021
#panic #injuries #Houston #ASTROWORLDFest #TravisScott #AstroWorld #Houston #KHOU11 pic.twitter.com/nvBGFJSR81
As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.— Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 5, 2021
(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk
Как сообщил начальник пожарной охраны города Хьюстона Сэмюэл Пенья, в результате в больницу были доставлены 17 человек, у 11 из которых случилась остановка сердца.
Уточняется, что данные предварительные, расследование продолжается. Второй день фестиваля Astroworld Festival отменили.